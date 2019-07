Como havia anunciado, o presidente Jair Bolsonaro marcou presença no estádio do Maracanã neste domingo para assistir à final da Copa América, entre as seleções de Brasil e Peru.

O governante compareceu ao estádio acompanhado de dois filhos, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, além dos ministros da Justiça, Sergio Moro; das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; e da Economia, Paulo Guedes, entre outros.