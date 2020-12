O presidente Jair Bolsonaro parabenizou nesta terça-feira Joe Biden pela vitória nas eleições dos Estados Unidos, um dia depois que o Colégio Eleitoral americano elegeu o democrata e mais de um mês após a imprensa local ter apontado a derrota do candidato à reeleição, o republicano Donald Trump.

"Saudações ao Presidente Joe Biden, com meus melhores votos e a esperança de que os EUA sigam sendo 'a terra dos livres e o lar dos corajosos', escreveu Bolsonaro no Twitter.

A falta de reconhecimento da vitória de Biden já começava a criar um mal-estar no governo, a ponto de o vice-presidente, Hamilton Mourão, ter dito mais cedo que não sabia o que faltava para que Bolsonaro saudasse o presidente eleito do que é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil.

"Estarei pronto a trabalhar com o novo governo e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-EUA, na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômico-comercial em benefício dos nossos povos", acrescentou o presidente.

Após a decisão do Colégio Eleitoral, líderes que ainda estavam relutantes em reconhecer a vitória de Biden, como o mexicano Andrés Manuel López Obrador e o russo Vladimir Putin, enviaram hoje mensagens de felicitações ao presidente eleito.

Há duas semanas, a última vez que havia comentado o assunto, Bolsonaro declarara que deveria esperar pela confirmação, endossando o discurso de Trump, do qual nunca escondeu ser entusiasta, de que poderia ter havido fraude no processo.