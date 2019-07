O presidente Jair Bolsonaro recebeu vaias e aplausos neste domingo, ao pisar no gramado do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde participaria das premiações individuais e coletivas da Copa América, vencida pela seleção brasileira. O chefe de Estado, após o apito final da vitória dos anfitriões do torneio sobre a seleção peruana por 3 a 1, desceu da tribuna de honra do estádio carioca, acompanhado pelo presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez. No primeiro momento, as vaias foram mais intensas, mas logo Bolsonaro ganhou apoio e um grupo iniciou os gritos de "mito", como o político do PSL é chamado pelos admiradores.

O presidente do Brasil ficou em segundo na fila dos que cumprimentavam os premiados, logo atrás de Domínguez, e fez questão de cumprimentar efusivamente todos os compatriotas que passavam por ele. Além disso, entregou medalhas para os campeões. Na saída do campo, Bolsonaro recebeu novas vaias e mais manifestações de apoio, embora mais tímidas.