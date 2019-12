O atacante colombiano Miguel Borja, do Palmeiras, admitiu, em entrevista veiculada nesta quinta-feira, que está próximo de acertar a ida por empréstimo, com opção de compra, para o Olimpia, que conquistou na semana o título do Torneio Clausura do Campeonato Paraguaio.

"É algo que está muito próximo, é algo que vem sendo conversado. Meu empresário está conversando com a diretoria, com os presidentes, tentando chegar a um acordo. Acreditamos que, certamente, nos próximos dias, tudo se resolverá", disse o jogador à emissora colombiana de televisão "Win Sports".