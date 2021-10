5 out 2021

EFE Bogotá 5 out 2021

O atacante Miguel Borja, do Grêmio, foi cortado da seleção da Colômbia, devido lesão sofrida no domingo, quando a equipe gaúcha perdeu para o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, segundo anunciou a federação de futebol do país.

Dessa forma, o jogador não enfrentará Uruguai, Brasil e Equador, nesta quinta-feira, no dia 10 e 14 deste mês, respectivamente, em partidas válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.