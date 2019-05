Quatro jogos, quatro vitórias, nove gols marcados e nenhum sofrido: essa é a campanha até aqui irrepreensível do Botafogo na Copa Sul-Americana, torneio no qual se classificou nesta quarta-feira para as oitavas de final pelo segundo ano seguido ao golear o Sol de América por 4 a 0 no Estádio Olímpico Nilton Santos.

O Alvinegro já havia dado há uma semana um passo importante para se colocar entre os 16 melhores ao vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Paraguai. Hoje, em casa, dominou o adversário completamente e construiu o placar elástico com gols de Cícero, Luiz Fernando, Gustavo Bochecha e Diego Souza. Desde 21 de março, quando bateu a Portuguesa-RJ por 4 a 1, pelo Campeonato Carioca, o time não marcava mais de três gols em uma partida.