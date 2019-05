O Botafogo visitará nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), o Sol de América, do Paraguai, pela ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, depois de ter encerrada uma série de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, com derrota para o Goiás.

O time alvinegro, que começou a competição nacional caindo diante do São Paulo, conseguiu uma grande reação, ao bater Bahia, Fortaleza e Fluminense, em três jogos consecutivos no Rio de Janeiro. Com isso, os comandados por Eduardo Barroca chegaram até o quinto posto, dois acima do que ocupam agora, após o revés diante do Esmeraldino.