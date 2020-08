Apenas cinco dias depois de Lewis Hamilton ter vencido o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, os pilotos voltaram à pista do circuito de Silverstone nesta sexta-feira para o primeiro treino livre do GP do 70º Aniversário, e novamente a primeira posição foi da Mercedes, desta vez com o finlandês Valtteri Bottas.

Com o calendário reformulado devido à pandemia da Covid-19, a organização do Mundial optou por fazer duas corridas seguidas no Reino Unido, mas com nomes diferentes. O mesmo já havia acontecido em Spielberg, que recebeu o GP da Áustria e o da Estíria, os dois primeiros desta temporada.