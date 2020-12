O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, desbancou nesta sexta-feira o companheiro de equipe, o britânico Lewis Hamilton, e terminou em primeiro no segundo treino livre para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, que acontece no circuito de Yas Marina, nos Emirados Árabes.

O dono do carro 77, que ainda está envolvido na briga pelo vice da temporada, cravou o tempo de 1min36s276 e foi 203 milésimos mais rápido que o campeão mundial por antecipação, que retornou às pistas neste fim de semana, após ter testado positivo para o novo coronavírus e ter perdido o GP do Sakhir, no Bahrein.