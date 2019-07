O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, superou por pouco o companheiro de equipe Lewis Hamilton nos treinos de classificação deste sábado, no circuito de Silverstone, e largará na pole position no domingo, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1.

Bottas percorreu os 5.891 metros da pista em 1min25s093, apenas seis milésimos mais rápido que o britânico, que fez o segundo melhor tempo. A segunda fileira do grid terá o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, na terceira posição, e o holandês Max Verstappen, da Red Bull, na quarta.