O finlandês Valtteri Bottas venceu neste domingo o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, resultado que, com a ajuda do terceiro lugar do britânico Lewis Hamilton, líder do Mundial de Pilotos, deu à Mercedes o título dos construtores na temporada 2019.

A equipe alemã chegou a 612 pontos, contra 433 da Ferrari e 323 da RBR restando quatro etapas. A conquista teve um sabor inédito: esta foi a primeira vez na história da categoria que uma escuderia fatura, simultaneamente, seis títulos consecutivos de pilotos e construtores - o campeonato de pilotos deste ano não foi concluído, mas apenas Bottas e Hamilton têm chances de ganhá-lo.