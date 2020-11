O atacante Martin Braithwaite, do Barcelona, e outros oito jogadores voltaram a treinar com a seleção da Dinamarca nesta sexta-feira, após ficarem isolados por três dias devido a casos de Covid-19 na concentração e depois testarem negativo em um teste de coronavírus, informou a Federação Dinamarquesa de Futebol.

O diagnóstico positivo do lateral-esquerdo Robert Skov fez com que nove jogadores e diversos integrantes da comissão técnica, entre eles o treinador Ksper Kasper Hjulmand, fossem contagiados e isolados na terça-feira, perdendo o amistoso do dia seguinte contra a Suécia.