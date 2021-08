A seleção brasileira feminina de vôlei não tomou conhecimento da Coreia do Sul nesta quinta-feira, venceu duelo por 3 sets a 0 e garantiu lugar na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em que buscará a terceira medalha de ouro na história da modalidade entre mulheres.

A vitória, que dá lugar na decisão, já garante a 20ª ida ao pódio do Brasil na capital japonesa - considerando as já asseguradas no boxe, com Bia Ferreira e Hebert Conceição, a do futebol masculino. Dessa forma, será quebrado o recorde histórico do país, estabelecido em 2016, no Rio de Janeiro.