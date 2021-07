A quarta-feira nos Jogos Olímpicos de Tóquio começou com vitórias importantes do Brasil entre as duplas femininas do tênis, que ficou perto de medalha, e no futebol masculino, que avançou às quartas de final, mas sem pódios na natação e no judô - com direito a uma eliminação polêmica de Maria Portela.

Laura Pigossi e Luisa Stefani, que só conseguiram vaga para ir ao Japão duas semanas antes do início do torneio, a partir da desistência de outras atletas, deram mais um passo na ótima campanha e eliminaram hoje as americanas Bethanie Mattek-Sands e Jessica Pegula, que começaram como cabeças de chave número 3.