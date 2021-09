Cada vez mais perto de garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, o Brasil manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias ao vencer o Chile por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Estádio Monumental, em Santiago.

O único gol de uma pouco inspirada seleção brasileira saiu aos 19 minutos do segundo tempo. Gabigol iniciou a jogada pela ponta direita e deu para Danilo, que cruzou para o meio até Everton Ribeiro. O meia do Flamengo serviu Neymar e aproveitou o rebote do chute do camisa 10 para balançar a rede.