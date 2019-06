Em uma eliminatória emocionante e decidida na prorrogação, o Brasil perdeu para a França por 2 a 1 neste domingo no Stade Océane, na cidade de Le Havre, e foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina.

Gauvin colocou as donas da casa na frente, e Thaísa deixou tudo igual. No tempo extra, Amandine Henry balançou a rede e classificou as francesas, que avançaram para pegar os Estados Unidos, tricampeões, ou a Espanha, em duelo marcado para esta segunda-feira.