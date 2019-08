O Brasil continua em quarto lugar no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Lima, com 15 de ouro, atrás de Canadá com 16, México com 17 e Estados Unidos, líder isolado, com 41.

- Quadro de medalhas:.

PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL.

.1. Estados Unidos 41 35 25 101.

.2. México 17 12 29 58.

.3. Canadá 16 29 19 64.

.4. Brasil 15 14 24 53.

.5. Cuba 14 11 10 35.

.6. Colômbia 11 10 13 34.

.7. Argentina 10 8 12 30.

.8. República Dominicana 4 6 9 19.

.9. Peru 4 2 7 13.

10. Chile 3 6 6 15.

11. Venezuela 2 1 6 9.

12. Porto Rico 2 1 4 7.

13. Equador 1 4 7 12.

14. Guatemala 1 2 3 6.

15. Trinidad e Tobago 1 0 1 2.

16. Jamaica 0 1 1 2.

17. Nicarágua 0 0 2 2.

18. Antígua e Barbuda 0 0 1 1.

18. Costa Rica 0 0 1 1.

18. Uruguai 0 0 1 1.