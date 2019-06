As seleções de Brasil e Venezuela não treinarão nesta segunda-feira na Fonte Nova, em Salvador, palco do duelo de amanhã pela segunda rodada do grupo A da Copa América, como forma de preservar o gramado, diante das fortes chuvas que vem caindo nas cidades.

As condições do campo de jogo foram alvo de críticas depois da partida entre Argentina e Colômbia, disputado neste sábado. Por causa disso, as atividades foram canceladas e remarcadas para os estádios que os pentacampeões e a 'Vinotinto' trabalharam ontem.