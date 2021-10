A seleção brasileira não conseguiu sair do 0 a 0 neste domingo com a Colômbia, em partida realizada em Barranquilla, e deixou de ser a única seleção com 100% de aproveitamento dos pontos nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022.

No Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, o jogo acabou sendo marcado pelo futebol sem grande inspiração dos comandados por Tite e por Reinaldo Rueda, ex-Flamengo, e pelas poucas oportunidades de gols criadas ao longo de 90 minutos.