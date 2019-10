A seleção brasileira voltou a jogar mal e completou quatro partidas consecutivas sem vitória sob o comando do técnico Tite ao empatar neste domingo com a Nigéria em 1 a 1, em amistoso disputado no Estádio Nacional de Singapura.

A Nigéria saiu na frente no placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Aribo recebeu passe de Simon dentro da área, deu um belo drible em Marquinhos e bateu para o gol, sem defesa para Ederson. O Brasil empatou no início da segunda etapa, aos dois minutos, com Casemiro. Após cruzamento de Daniel Alves e bola na trave em cabeçada de Marquinhos, o volante do Real Madrid ficou com o rebote e completou para o fundo da rede.