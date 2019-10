10 out 2019

A seleção brasileira enfrentou Senegal nesta quinta-feira, em Singapura, e não foi além do empate em 1 a 1, alcançando assim a marca de três jogos seguidos sem vitória, algo que não acontecia há mais de seis anos, justamente na partida de número 100 do atacante Neymar com os pentacampeões.

Os comandados de Tite, nos dois amistosos anteriores, disputados em setembro, empataram com a Colômbia e perderam para o Peru. Entre 2012 e 2013, o Brasil chegou a emplacar jejum de cinco jogos. No segundo compromisso desta série negativa, Mano Menezes acabou demitido após derrota nos pênaltis para a Argentina, no Superclássico das Américas, e acabou substitído por Luiz Felipe Scolari, que só ganhou na quarta partida após o retorno.