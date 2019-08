O Brasil enfrentará a Alemanha no playoff qualificatório da edição de 2020 da Fed Cup, etapa que dará classificação às finais do torneio de equipes formadas por mulheres, de acordo com sorteio realizado nesta quarta-feira, em Londres, na Grã-Bretanha.

Garantida nesta etapa graças ao ranking da competição, o time brasileiro terá pela frente umas das quadrifinalistas deste ano, em casa, com direito a escolher o piso da série eliminatória. Na edição de 2019, que será decidida por Austrália e França, a alemãs acabaram derrotadas por Belarus.