A França venceu nesta quinta-feira a Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 25-22, 25-19 e 25-22, garantindo assim um lugar na final do torneio masculino de vôlei e colocando a seleção sul-americana no caminho do Brasil na disputa pelo bronze.

Mais cedo, os comandados por Renan Dal Zotto foram derrotados de virada pelos russos por 3 sets a 1, com 25-18, 21-25, 24-26, 23-25 e ficarão fora da final nos Jogos Olímpicos pela primeira vez desde 2000, em edição que foi realizada em Sydney, na Austrália.