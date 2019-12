Único a ter disputado todas as 21 Copas do Mundo realizadas até hoje, o Brasil iniciará a luta para se classificar para o Mundial de 2022 contra a Bolívia em casa, conforme sorteio realizado nesta terça-feira na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Segundo a entidade, a partida que abrirá as Eliminatórias sul-americanas será entre Uruguai e Chile, em Montevidéu. Ainda pela primeira rodada, que provavelmente acontecerá em 27 de março, haverá também partidas entre Colômbia e Venezuela, Paraguai e Peru, e Argentina e Equador, além do duelo entre brasileiros e bolivianos.

Ainda na primeira data Fifa de 2020, pela segunda rodada, provavelmente em 31 de março, a equipe dirigida pelo técnico Tite visitará a seleção peruana.

O presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez, disse que o objetivo da organização que ele dirige é fazer com que a taça da Copa volte à América do Sul e que a região volte a obter conquistas históricas.

Como acontece desde o Mundial de 1998, o primeiro com 32 seleções, a Conmebol tem quatro vagas diretas para o Catar e uma na repescagem, contra um adversário que será definido em sorteio e pode ser da Oceania, da Ásia ou uma equipe da Concacaf. A próxima Copa acontecerá de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022.