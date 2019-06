Com grande atuação e beneficiado pela fragilidade do adversário, que teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, a seleção brasileira obteve a sua maior goleada em quase sete anos ao vencer Honduras por 7 a 0 no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

No último amistoso antes da estreia na Copa América, marcada para a próxima sexta-feira, contra a Bolívia no Morumbi, em São Paulo, o Brasil demonstrou que pode ser forte sem Neymar. O camisa 10 foi cortado na última quinta-feira, um dia depois de ter torcido o tornozelo direito no triunfo sobre o Catar por 2 a 0, em Brasília.