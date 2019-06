O Brasil estreia nesta sexta-feira na 46ª edição da Copa América, em duelo com a Bolívia, com um trio de ataque formado por Richarlison, Roberto Firmino e David Neres.

O técnico Tite escalou a equipe para a partida que começará às 21h30 no estádio do Morumbi, em São Paulo, com Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Casemiro, Fernandinho e Philippe Coutinho; David Neres, Richarlison e Roberto Firmino. EFE