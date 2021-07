A seleção brasileira se classificou para a final da Copa América pela segunda edição seguida ao vencer o Peru por 1 a 0 nesta segunda-feira, no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, graças a um gol marcado por Lucas Paquetá no primeiro tempo.

Mais uma vez o estado do gramado do Nilton Santos prejudicou a qualidade do espetáculo, impedindo que a bola rolasse com facilidade. A seleção brasileira superou essa adversidade e a forte marcação da 'Blanquirroja' para levar a melhor na reedição da decisão anterior do torneio.