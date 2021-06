Em jogo marcado por um golaço do atacante Luis Díaz e de polêmica envolvendo a arbitragem, a seleção brasileira manteve os 100% de aproveitamento e a liderança do grupo B da Copa América ao vencer a Colômbia por 2 a 1 de virada no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O técnico Tite continuou rodando o elenco da seleção e voltou com Casemiro e Everton Ribeiro no meio-campo e Richarlison no ataque, além da dupla de zagueiros considerada titular, com Marquinhos e Thiago Silva. No gol, Weverton teve sua chance, depois de Alisson e Ederson.