A seleção brasileira se manteve em terceiro lugar no ranking da Fifa, em atualização divulgada nesta quinta-feira, que segue com a Bélgica na liderança e a atual campeã mundial, França, na segunda colocação.

Os pentacampeões mundiais entraram em campo em novembro para dois amistosos, em que perderam para a Argentina por 1 a 0, e venceram a Coreia do Sul por 3 a 0. Com isso, o Brasil está com 1.712 pontos, três a menos do que tinha em outubro.

A Bélgica, que passou pela Rússia por 4 a 1 e pelo Chipre por 6 a 1, em partidas pelas Eliminatórias para a Europa de 2020, se mantém na liderança, agora com 1.765 pontos, dez a mais do que na última atualização. A França está na segunda posição, com 1.733 pontos.

Uma das grandes surpresas desta edição do ranking é a Venezuela, que só entrou em campo uma vez em novembro e venceu o Japão por 4 a 1. Com isso, a 'Vinotinto' ganhou uma posição na classificação e agora está em 25ª colocação, a melhor da história.

Confira abaixo os dez primeiros colocados no Ranking da Fifa:.

.1. Bélgica 1.765 pontos.

.2. França 1.733.

.3. Brasil 1.715.

.4. Inglaterra 1.661.

.5. Uruguai 1.645.

.6. Croácia 1.642.

.7. Portugal 1.639.

.8. Espanha 1.636.

.9. Argentina 1.623.

10. Colômbia 1.622. EFE

jap/bg