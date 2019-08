O Brasil ocupa o terceiro lugar no quadro de medalhas do Pan, com 23 ouros, logo atrás de Canadá - também com 23, mas com 38 pratas contra 18 brasileiras - e Estados Unidos, com 57.

- Quadro de medalhas:.

PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL

.1. Estados Unidos 57 46 38 141

.2. Canadá 23 38 27 88

.3. Brasil 23 18 37 78

.4. México 21 18 37 76

.5. Colômbia 16 12 16 44

.6. Argentina 15 15 15 45

.7. Cuba 14 12 13 39

.8. Peru 7 6 10 23

.9. Chile 5 7 7 19

10. República Dominicana 4 6 10 20

11. Equador 4 6 8 18

12. Venezuela 3 3 6 12

13. Porto Rico 3 2 6 11

14. Trinidad e Tobago 2 1 1 4

15. Guatemala 1 3 4 8

16. Jamaica 0 1 1 2

17. Paraguai 0 1 1 2

18. Uruguai 0 1 1 2

19. Bolívia 0 1 0 1

20. Nicarágua 0 0 3 3

21. Antígua e Barbuda 0 0 1 1

21. Costa Rica 0 0 1 1

21. El Salvador 0 0 1 1