Na reedição da final da última Copa América, dois meses após o último encontro, a seleção peruana desta vez levou a melhor e derrotou o Brasil por 1 a 0, na noite de terça-feira (madrugada de quarta no horário de Brasília), em amistoso disputado no Memorial Coliseu de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Após empatar na última sexta em 2 a 2 com a Colômbia, em Miami, o Brasil se despede desta data Fifa sem vitórias. Para este último compromisso em terras americanas, o técnico Tite promoveu algumas mudanças em relação ao time do jogo passado, como Neymar que só entrou na etapa complementar, no lugar de Roberto Firmino.O gol dos vice-campeões sul-americanos foi mercado de cabeça pelo zagueiro Abram, aos 39 minutos do segundo tempo, após cobrança de falta do lateral-esquerdo Yotún, ex-Vasco.