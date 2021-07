Com dez homens desde o começo do segundo tempo devido à expulsão de Gabriel Jesus, a seleção brasileira segurou o placar de 1 a 0 contra o Chile nesta sexta-feira, no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e se classificou para as semifinais da Copa América pela segunda edição seguida.

Com gol de Lucas Paquetá, a atual campeã avançou e reeditará a última final, enfrentando o Peru, também no Nilton Santos. Mais cedo, a 'Blanquirroja' bateu o Paraguai nos pênaltis em Goiânia, após empate em 3 a 3 no tempo normal. Há dois anos, a seleção brasileira levou a melhor pelo placar de 3 a 1 no Maracanã.