A seleção brasileira conquistou nesta quinta-feira a oitava vitória em oito jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, manteve a vantagem na liderança e deu mais um passo rumo à vaga no Catar graças a dois gols marcados ainda no primeiro tempo, um de Everton Ribeiro e um de Neymar.

Aos 13 minutos de bola rolando, Neymar ganhou de Santamaría pela esquerda, invadiu a área e serviu Gabigol, mas quem apareceu para finalizar e balançar a rede foi outro jogador do Flamengo, Everton Ribeiro.