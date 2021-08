A seleção do Brasil venceu nesta segunda-feira o Quênia por 3 sets a 0, com parciais de 25-10, 25-16 e 25-8, e garantiu a primeira colocação no grupo A do torneio feminino de vôlei, entrando assim na rota das russas, que ficaram apenas com o quarto posto do grupo B.

Em uma hora e oito minutos de duelo, deu a lógica em partida realizada na Ariake Arena, já que as comandadas por José Roberto Guimarães encarou as adversárias mais frágeis da chave, que, por sua vez, tinham como técnico o também brasileiro Luizomar de Moura.