Horas antes da estreia no Mundial masculino de handebol no Egito, marcada para esta sexta-feira, contra a Espanha, a seleção brasileira sofreu mais uma baixa provocada pelo coronavírus, o ponta Felipe Borges, que deu positivo em um teste PCR ao qual toda a delegação foi submetida ao chegar ao país africano.

Para o lugar de Felipe, foi anunciada a convocação de Guilherme Torriani, que, no entanto, não chegará ao Egito a tempo de participar da primeira partida do Brasil, que está no grupo B, que, além dos espanhóis, tem também Tunísia e Polônia.