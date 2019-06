Com uma atuação segura no primeiro tempo e sonolenta no segundo, a seleção brasileira venceu o Catar por 2 a 0 nesta quarta-feira em Brasília, no penúltimo amistoso de preparação para a Copa América, mas perdeu o atacante Neymar por lesão.

Os dois gols do time da casa, assistidos de um dos camarotes do no Estádio Nacional Mané Garrincha pelo presidente Jair Bolsonaro, foram marcados ainda no primeiro tempo, por Richarlison, de cabeça, e Gabriel Jesus, que ganhou uma vaga entre os titulares porque Roberto Firmino, atual dono da posição, ainda não se apresentou. Os visitantes ainda desperdiçaram uma cobrança de pênalti nos instantes finais.