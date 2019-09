A seleção sub-23 do Brasil venceu o Chile nesta segunda-feira por 3 a 1, em amistoso realizado no Pacaembu, em São Paulo, parte da preparação para o Pré-Olímpico, que será disputado entre janeiro e fevereiro na Colômbia.

Pressionando o adversário desde o início do jogo, o Brasil abriu o placar aos 13 minutos da etapa inicial, quando Pedrinho, do Corinthians, lançou Matheus Cunha, do RB Leipzig, que tirou o zagueiro no domínio de bola e tocou na saída do goleiro.