Sem levantar uma taça desde a Copa das Confederações de 2013, a seleção brasileira teve pela frente um adversário aguerrido neste domingo e precisou superar uma expulsão no segundo tempo, mas venceu o Peru por 3 a 1 no Maracanã, também palco da decisão de seis anos atrás, e conquistou o título da Copa América.

O Brasil abriu o placar com Everton no começo de jogo, mas sofreu um gol pela primeira vez na competição, de pênalti que foi cometido por Thiago Silva e convertido por Paolo Guerrero. O centroavante peruano e 'Cebolinha' marcaram pela terceira vez cada e foram os artilheiros do torneio, com três gols.