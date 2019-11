A seleção brasileira se garantiu nas quartas de final do Mundial de areia, disputado no Paraguai, ao vencer Portugal por 9 a 7 neste domingo, em um dos duelos de maior tradição na modalidade.

O jogo disputado em Los Pynandi, na cidade de Luque, colocou frente a frente o atual campeão Brasil, dono de 14 títulos, cinco deles na chamada 'Era Fifa', e os portugueses, que têm duas conquistas, uma delas na fase moderna da competição.

A equipe sul-americana contou com dois gols Bokinha, enquanto Mauricinho, Bruno Xavier, Catarino, Coimbra (contra), Rodrigo, Filipe e Datinha fizeram um cada. Pelo representante da Europa, balançaram as redes Jordan, Leo Martins e Coimbra, duas vezes cada, e Belchior uma.

A equipe do técnico Gilberto Sousa tem seis pontos no grupo D, contra três de Portugal e de Omã, que também neste domingo derrotou a Nigéria por 6 a 5. A seleção africana, que ainda não pontuou, é a próxima adversária do Brasil, em duelo marcado para a próxima terça-feira.