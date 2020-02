A equipe brasileira da Fed Cup de tênis terá a dura missão de visitar a Polônia pela fase de repescagem da Fed Cup de tênis, em partidas nos dias 17 e 18 de abril, conforme sorteio realizado nesta terça-feira na sede da federação internacional (ITF), em Londres.

Derrotado pela Alemanha em Florianópolis no último fim de semana, o Brasil enfrentará as polonesas, cujas principais tenistas atualmente são Magda Linette, atual número 42 do mundo, e Iga Swiatek, 48ª colocada no ranking da WTA, por uma vaga na elite no ano que vem.

A repescagem reúne as oito seleções derrotadas no playoff que valia vaga na fase final, em Budapeste, e oito provenientes dos chamados zonais. A Argentina, proveniente de uma dessas divisões de acesso, vai receber o Cazaquistão, que no fim de semana foi superado pela Bélgica.

Confrontos da repescagem da Fed Cup:.

Pôlonia - Brasil.

México - Grã Bretanha.

Sérvia - Canadá.

Letônia - (representante Ásia/Oceania).

Japão - Ucrânia.

Romênia - Itália.

Argentina - Cazaquistão.

Holanda - (representante Ásia/Oceania).