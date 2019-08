A seleção brasileira feminina de vôlei, que conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, e 2012, em Londres, se tornou neste sábado a primeira a se classificar para Tóquio 2020 ao vencer a República Dominicana por 3 sets a 2 neste sábado, em Uberlândia, no interior de Minas Gerais.

Presente em todas as edições dos Jogos desde Moscou 1980 no vôlei feminino, o Brasil bateu as dominicanas por 3 sets a 2 na Arena Sabiazinho, com parciais de 25-22, 25-19, 23-25, 18-25 e 15-10), em duas horas e 15 minutos de partida.