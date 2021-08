A seleção brasileira começou o "mata-mata" do torneio feminino de vôlei de quadra dos Jogos Olímpicos de Tóquio com uma pedreira, encarando as russas, mas despachou a rival e se garantiu nas semifinais, ficando mais perto de igualar os ouros conquistados em 2008 e 2012.

A partida foi vencida pelas comandadas por José Roberto Guimarães por 3 sets a 1, com direito a virada, com parciais de 23-25, 25-21, 25-19 e 25-22. A batalha que teve como palco a Ariake Arena, na capital japonesa, foi fechada em duas horas e um minuto.