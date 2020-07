O brasileiro Gleison Bremer (d), do Torino, comemora após marcar um gol durante a partida contra o Genoa nesta quinta-feira. EFE/ALESSANDRO DI MARCO

O Torino venceu nesta quinta-feira o Genoa por 3 a 0, em casa, em jogo que teve o zagueiro Bremer marcando o gol de abertura do placar, e assim deu grande passo para escapar do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Italiano.

O ex-Atlético Mineiro balançou a rede aos 32 do primeiro tempo. O meia sérvio Sasa Lukic e o atacante italiano Andrea Belotti também marcaram para os anfitriões.