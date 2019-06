O ala brasileiro Marcos Louzada Silva, de 20 anos, o Didi, foi na noite de quinta-feira o 35º selecionado no Draft da NBA, realizado no Barclays Center, em Nova York, e disputará a temporada 2019-2020 da liga pelo New Orleans Pelicans, onde fará companhia ao badalado Zion Williamson.

Desde 2014, quando Bruno Caboclo foi escolhido pelo Toronto Raptors, um brasileiro não era draftado. Didi, que vinha atuando pelo Franca e que acertou com a franquia de Lousiana depois de uma troca com o Atlanta Hawks, não escondia a felicidade por entrar na principal liga de basquete do mundo.