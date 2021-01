Os brasileiros foram os jogadores mais procurados no mundo durante as janelas de transferências internacionais de 2020, gerando movimentação financeira de US$ 734 milhões (R$ 3,88 bilhões), de acordo com relatório divulgado nesta terça-feira pela Fifa.

De acordo com o documento emitido pela entidade, mais de 17 mil negociações foram concretizadas nos últimos anos entre equipes de diferentes países. Ao todo, 2.008 jogadores envolvidos nestas transações são nascidos no país pentacampeão mundial.

Depois dos brasileiros, os espanhóis foram os que geraram a maior movimentação de dinheiro, com US$ 612 milhões (US$ 3,24 bilhões), seguidos pelos alemães, com US$ 395,2 milhões (US$ 2 bilhões).

De acordo com a Fifa, houve transferências de jogadores de 180 diferentes nacionalidades, mas 50% dos negócios envolveram nomes de apenas dez países: além de Brasil, Espanha e Alemanha, também de Portugal, França, Argentina, Holanda, Nigéria, Inglaterra e Bélgica.

O maior mercado de chegada e saída de jogadores foi o de chegada de atletas provenientes do Brasil no futebol português, com um total de 274.

ESPANHÓIS FATURARAM MAIS.

Os clubes da Espanha, ainda de acordo com o relatório da Fifa, foram os que mais faturaram com a venda de jogadores, alcançando total de US$ 785,7 milhões (R$ 4,16 bilhões). Em seguida, aparecem os da Itália e Portugal.

Apenas para equipes da Inglaterra, os espanhóis obtiveram US$ 340 milhões (R$ 1,8 bilhão), com a negociação de atletas, no maior volume financeiro envlvendo dois países.

O futebol inglês, inclusive, foi o que mais desembolson dinheiro em transferências internacionais, com gasto de US$ 1,62 bilhão (R$ 8,6 bilhões). Na sequência, os maiores gastos foram da Itália e da Espanha.

Em quantidade de jogadores contratados, o Brasil ficou na liderança, com 1.015 ao longo de 2020, seguido de Portugal, com 755, e Inglaterra, com 698.