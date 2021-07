No primeiro dia de provas de atletismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, os atletas brasileiros que disputaram os 3.000m com obstáculos e o salto em altura não conseguiram passar das eliminatórias.

Altobeli Silva, que foi finalista em 2016, nos Jogos do Rio de Janeiro, não conseguiu repetir nesta sexta-feira o desempenho e, com tempo de 8min29s17, ficou apenas em nono lugar em sua bateria nos 3.000m com obstáculos, vencida pelo marroquino Soufiane El Bakkali (8min19s00).