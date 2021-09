O goleiro Claudio Bravo lamentou que a seleção do Chile não tenha repetido nesta quinta-feira, na derrota para a Colômbia por 3 a 1 em Barranquilla, o desempenho do revés diante do Brasil por 1 a 0, há uma semana, e no empate com o Equador em 0 a 0 em Quito, no último domingo.

"Hoje não parecemos a mesma seleção que jogou contra o Brasil em casa ou com a organização que tivemos em Quito", comentou o goleiro do Betis após a partida válida pela décima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.