O equatoriano Alex Quiñónez, medalhista de bronze da prova dos 200 metros rasos no mais recente Campeonato Mundial de Atletismo, foi suspenso por um ano nesta quarta-feira, devido não ter sido localizado três vezes no período de um ano para realizar testes antidoping.

A decisão foi tomada pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU, pela sigla em inglês), que enquadrou o atleta do Barcelona no artigo 2.4 do regulamento sobre o uso de substâncias ilegais.