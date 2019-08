Depois que o Palmeiras bateu o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre ontem e que o Boca Juniors massacrou a LDU de Quito no Equador com um 3 a 0 hoje, o Flamengo se tornou o primeiro mandante a vencer um jogo de ida das quartas de final desta edição da Taça Libertadores ao derrotar o Internacional por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Maracanã.

O grande nome da partida no Rio de Janeiro foi o atacante Bruno Henrique, convocado para a seleção brasileira para os amistosos de setembro, contra Colômbia e Peru, e que marcou os dois gols, ambos no segundo tempo. Dessa forma, deixou o campeão continental de 1981 em grande vantagem sobre o dono dos títulos de 2006 e 2010.