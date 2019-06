A dupla formada pelo brasileiro Bruno Soares e o australiano John Peers derrotou o canadense Denis Shapovalov e o indiano Rohan Bopanna neste domingo e conquistou o título do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha.

A vitória por 2 sets a 0 foi concluída em 68 minutos, com parciais de 7-5 e 6-3. Bruno Soares já tinha sido campeão do torneio em 2017, ao lado do britânico Jamie Murray, e finalista em 2015, quando fez dupla com o austríaco Alexander Peya.